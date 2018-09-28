В Федерации автовладельцев России положительно оценили новые правила регистрации автомобилей

Глава российской Федерации автовладельцев Сергей Канаев положительно оценил новые правила регистрации автомобилей, которые вступают в силу 6 октября.

По его мнению, введение электронных паспортов транспортного средства (ПТС) сделает жизнь автолюбителей легче.

«То, что не надо согласовывать двигатель, — это нормальная международная практика. Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер. Все, что нужно сейчас: поменяли двигатель, взяли справку, внесли ее в электронный паспорт — и все», — заявил Канаев.

Он также считает, что электронный ПТС удобнее, а также более надежен и лучше защищает от угонов, передает RT.

Ранее сообщалось, что введение электронного ПТС создаст трудности для покупателей новых машин.