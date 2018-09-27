МВД утвердило новые правила постановки на учет транспортных средств

МВД утвердило новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Документом разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действовать бессрочно. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, введение обязательного электронного паспорта транспортного средства (ПТС) ранее отложили еще на полтора года — до 1 ноября 2019 года. Наряду с электронным можно будет по-прежнему использовать бумажный вариант документа.