«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде в овертайме обыграл «Северсталь» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Череповце в «Ледовом дворце» и завершилась поражением хозяев со счетом 3:4. В составе нижнекамцев отличились Дамир Шарипзянов (5-я минута), Эмиль Галимов (35-я), Андрей Нестрашил (41-я) и Йоонас Няттинен (62-я). За «Северсталь» результативными бросками отметились Даниил Вовченко (42-я), Денис Куляш (43-я) и Валерий Васильев (44-я).

После 13 игр «Нефтехимик» набрал 15 очков и идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Северсталь» с 10 баллами после 13 игр занимает девятую позицию в Западной конференции.



Следующий матч «Нефтехимик» проведет 6 октября против московского «Динамо».

Напомним, что в предыдущем матче нижнекамцы оказались сильнее ярославского «Локомотива».