Сбербанк назвал причины отказа обслужить на татарском языке жителя Челнов

В ПАО «Сбербанк» ответили на просьбу жителя Набережных Челнов сообщить о причинах отказа обслуживания в банке на татарском языке.

В кредитной организации отмечают, что согласно ст. 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1«О защите прав потребителей», потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

«Указанная информация в наглядной и доступной форме должна доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. Таким образом, осуществляя свою деятельность на русском языке, банк не нарушает права потребителей банковских услуг», — говорится в ответе Сбербанка, который прислал в редакцию «Реального времени» челнинец.

Ранее житель Набережных Челнов подал иск к ПАО «Сбербанк» из-за отказа кредитной организации в обслуживании на татарском языке. Судебное разбирательство по делу состоится 15 октября.