«Нефтехимик» вырвал победу у «Уфы 2» в матче 12-го тура ПФЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл с «Уфу 2» в матче 12-го тура Олимп Первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 2:1. Голы в составе нижнекамцев забили Макаров (43), Фатихов (90), у соперника отличился Егоров (76).
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 15 октября против «Носты».СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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