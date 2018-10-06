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«Нефтехимик» вырвал победу у «Уфы 2» в матче 12-го тура ПФЛ

16:55, 06.10.2018
«Нефтехимик» вырвал победу у «Уфы 2» в матче 12-го тура ПФЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл с «Уфу 2» в матче 12-го тура Олимп Первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 2:1. Голы в составе нижнекамцев забили Макаров (43), Фатихов (90), у соперника отличился Егоров (76).

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 15 октября против «Носты».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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