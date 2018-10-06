В Татарстане убрано свыше 60% площадей сахарной свеклы

Вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал о ходе уборки технических сельскохозяйственных культур в Татарстане.

Сахарной свеклы по республике убрано уже 60% площадей. Накопано более 1,4 млн тонн со средней урожайностью 350 ц/га. Больше всего собрано в Заинском (293 тыс. тонн), Сармановском (287 тыс. тонн) и Муслюмовском районах (140 тыс. тонн), передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, на полях наступил оптимальный срок уборки подсолнечника. В республике под масличную культуру отведено 124 тыс. гектаров, из которых на сегодня убрано 10,5 тыс. гектаров. На сегодняшний день уже намолочено 18,2 тыс. тонн нового урожая.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.