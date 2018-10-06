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В Заинске на чемпионате России по борьбе на поясах произошла драка

12:46, 06.10.2018 1
В Заинске на чемпионате России по борьбе на поясах произошла драка
Фото: скриншот видео

На чемпионате России по борьбе на поясах, который проходит в татарстанском Заинске произошла массовая драка.

По данным «Регион online», подрались представители делегаций от Карачаево-Черкесии и Калмыкии. На кадрах, попавших в сеть видно, как группа мужчин толпится вокруг лежащего на матах молодого человека. Участнику драки потребовалась помощь врача.

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Публикация от Регион Online (@news_r.ru) 5 Окт 2018 в 2:38 PDT

Напомним, ранее в Башкирии произошла массовая драка между местными жителями и рабочими, приехавшими из Чечни. Одному из участников потребовалась госпитализация.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:20
    Когда уже будет чемпионат России по драке? А то всё вокруг да около ходят))
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