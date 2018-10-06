В Заинске на чемпионате России по борьбе на поясах произошла драка
На чемпионате России по борьбе на поясах, который проходит в татарстанском Заинске произошла массовая драка.
По данным «Регион online», подрались представители делегаций от Карачаево-Черкесии и Калмыкии. На кадрах, попавших в сеть видно, как группа мужчин толпится вокруг лежащего на матах молодого человека. Участнику драки потребовалась помощь врача.
Публикация от Регион Online (@news_r.ru) 5 Окт 2018 в 2:38 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее в Башкирии произошла массовая драка между местными жителями и рабочими, приехавшими из Чечни. Одному из участников потребовалась госпитализация.Происшествия Татарстан
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