В Саратове суд арестовал экс-начальника одного из отделов Роспотребнадзора по делу о взятке и мошенничестве

Экс-начальника Восточного территориального отдела управления Роспотребназдзора по Саратовской области Дмитрия Зубкова арестовали по делу о взятке и мошенничестве.

По данным Следкома, 18 апреля 2018 года чиновник выманил у директора коммерческой фирмы 30 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал выдать положительные заключения от Роспотребнадзора для двух компаний, передает пресс-служба ведомства. Начальник отдела деньги потратил, а обещанные заключения так и не выдал.

Кроме того, Зубков подозревается в получении денег с 2013 по 2018 годы от директора компании за общее покровительство. Всего за это время он получил от предпринимателя один миллион рублей, утверждают следователи

Против 53-летнего чиновника завели уголовные дела о мошенничестве и взятке.