Минниханов присвоил госнаграды 19 татарстанцам

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указы о присвоении государственных наград 19 татарстанцам.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД по РТ, полковник полиции Вячеслав Лычкин.

Медалью «За доблестный труд» награжден оперуполномоченный отделения агентурно-оперативной работы отдела угрозыска УМВД РФ по Казани, майор полиции Евгений Юдаев. Также медалью награждены ветераны органов Виктор Коваль, Абузар Нугуманов, Расим Нуртдинов, Альберт Хабибуллин и Радик Хазиев.

Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по РТ» присвоено: заместителю начальника УМВД РФ, начальнику полициии в Набережных Челнах Руслану Бадретдинову, начальнику отдела угрозыска МВД РФ по Бугульминскому району, майору полиции Андрею Воробьеву.

Звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» присвоено Айдару Аюпову — профессору кафедры публично-правовых дисциплин гуманитарно-юридического факультета АНО ВО «Академия социального образования».

«Заслуженными учителями Татарстана» стали Рузиля Гарипова, Гульсина Зиатдинова, Ольга Романова, Юсуп Хузин, Ольга Ширяева, Ризиля Гафарова, Равия Кулиева, Галия Нурутдинова и Фирая Гайнанова.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени М.И. Махмутова в 2018 году Юрию Мышеву — учителю истории и обществознания.