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Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска

08:29, 06.10.2018
Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска
Фото: commons.wikimedia.org

Акции компании Tesla упали на торгах в пятницу на 7% после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В четверг Маск в своем Twitter обвинил SEC в спекуляциях. «Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу», — написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора, сообщает «РИА Новости»

Напомним, ранее Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Бизнес
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