Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска

Акции компании Tesla упали на торгах в пятницу на 7% после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).



В четверг Маск в своем Twitter обвинил SEC в спекуляциях. «Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу», — написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора, сообщает «РИА Новости»

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!

— Elon Musk (@elonmusk) 4 октября 2018 г.

Напомним, ранее Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.