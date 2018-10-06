Bloomberg спрогнозировал дефицит какао в мире из-за роста спроса на шоколад в России

Рост спроса на шоколад в России может привести к небольшому дефициту какао на мировом рынке.

По данным трейдеров, брокеров и аналитиков, с 1 октября на рынке ожидается возникновение дефицита объемом около 50 тыс. тонн, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия занимает второе место после Западной Европы с показателем 4,8 килограмма на человека в год. При этом за последние 9 месяцев потребление увеличилось почти в четыре раза.

«Мы ждем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру», — заявил менеджер шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.



По данным компании Nielsen, темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно.



Ранее в комитете Госдумы РФ по охране здоровья предложили запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков.