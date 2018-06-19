ЦБ в дальнейшем будет применять санацию только в отношении системно значимых банков — Набиуллина

Центробанк в дальнейшем будет применять механизм санации только для крупных и системно значимых банков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы.

«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 миллионов клиентов этих банков и сотни тысяч (563 тысячи) предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для крупных банков, которые имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ потратил на санацию крупных банков 2,6 триллиона рублей.