«Уфа» на выезде сыграла вничью с тульским «Арсеналом»

«Уфа» на выезде сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.



Встреча прошла на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились футболисты «Уфы». В компенсированное к первому тайму время гол забил Сильвестр Игбун. На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов сравнял счет.

После 10 сыгранных матчей «Уфа» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 9 очков. «Арсенал» идет на 11-м месте, набрав 10 очков.

Следующий матч уфимцы проведут 20 октября против казанского «Рубина».

В прошлом матче «Уфа» выиграла у «Енисея» со счетом 2:1.