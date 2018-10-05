УНИКС в новом баскетбольном сезоне будет выступать в милитаризованной форме

На официальной презентации обновленного состава баскетбольного клуба УНИКС был представлен новый комплект формы.

Экипировка на сезон 2018/2019 будет в милитаризованной стилистике.

В целом комплект сохранил на груди узнаваемый силуэт города Казани с ее главными достопримечательностями, а так же триколор флага Республики Татарстан по бокам маек и шорт.

В таком комплекте казанская команда будет играть в матчах Еврокубка.

Первый матч казанская команда проведет дома против саратовского «Автодора» 7 октября в 18.00 по московскому времени.