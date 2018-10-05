Директор колледжа об отравлении в Арске: девушка просто обильно подушилась дешевыми духами

Директор Арского педагогического колледжа Гульнара Гарипова прокомментировала отравление девушек духами. По ее словам, девушка просто обильно подушилась дешевыми духами.

«Ну, бывает, в транспорте, когда едем и чужие духи чувствуем, в висках начинает давить. Вот и тут, переборщила девушка», — рассказала она «Реальному времени».



На данный момент известно, что причиной массового отравления стал флакончик туалетной воды «Charme pretence», который девушка купила за 47 рублей.

При этом на популярных веб-сайтах по заказу парфюмерной продукции эта туалетная вода российского производителя продается за 90—120 рублей.

Подробно о ЧП — в материале «Реального времени».