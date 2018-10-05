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Промышленность

КФУ предъявил требования к КЗСК на 21 млн рублей

16:52, 05.10.2018
КФУ предъявил требования к КЗСК на 21 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский федеральный университет предъявил требования к ОАО «Казанский завод синтетического каучука» на 20,8 млн рублей.

Основанием является договор на выполнение научно-исследовательской работы на общую сумму 130 млн рублей. Заказчиком выступал КЗСК, исполнителем — вуз, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года.

Промышленность Татарстан
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