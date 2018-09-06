В КЗСК ввели внешнее управление до февраля 2020 года

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев до 29 февраля 2020 года.

Исполнять обязанности внешнего управляющего должником будет член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» Павел Медведев. Судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении внешнего управляющего пройдет 26 сентября, говорится на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

В марте 2018 года Арбитражный суд Татарстана запустил начальную процедуру банкротства в КЗСК. Напомним, что завод подал заявление о собственном банкротстве в августе 2017 года.

3 мая КЗСК официально получил статус стратегической организации.