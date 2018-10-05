Депутаты Ингушетии заявили о фальсификациях голосования по соглашению о границе с Чечней

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Некоторые депутаты Народного собрания Ингушетии высказались за проведение повторного голосования по вопросу об утверждении соглашения о границе с Чечней, сославшись на фальсификации результатов голосования.



«Счетная комиссия сфальсифицировала результаты голосования. Не был утвержден протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования», — приводит «Кавказский узел» слова депутата Закрия Мамилова.

Отмечается, что в связи с этим депутаты обращаются к исполняющему обязанности спикера Якубу Картоеву провести 5 октября повторное внеочередное заседание.

Ранее сообщалось, что парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное ранее главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Накануне на митинге против изменения территориальных границ в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу в воздух.