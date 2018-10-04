В Ингушетии силовики открыли стрельбу в воздух на митинге против передачи земель Чечне

Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу в воздух на митинге в центре Магаса в Ингушетии.

На митинге собрались около 5-10 тысяч человек, сказал Муцольгов. Люди выступают против ратификации соглашения о передаче земель Чечне, сообщил Дождю председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Стороны поровну поделили территории. Митинги начались в тот же день.