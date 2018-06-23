Новости бизнеса

04:08 МСК
Новости раздела
Бизнес

«Газпром нефть» объявила о готовности к отключению от системы SWIFT

02:36, 23.06.2018
«Газпром нефть» объявила о готовности к отключению от системы SWIFT
Фото: ru.m.wikipedia.org / Stasrussky

«Газпром нефть», почти 100 процентов которой принадлежит крупнейшей газовой монополии «Газпрому», заявила о переходе на систему передачи финансовых сообщений Центробанка России.

Отмечается, что отечественный аналог SWIFT обойдется компании дешевле и поможет сократить издержки, сообщает «Царьград».

Ранее стало известно, что компанию Microsoft могут попросить покинуть Россию из-за ограничений, наложенных властями США на «Лабораторию Касперского».

БизнесПромышленностьЭнергетика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем