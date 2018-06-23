«Газпром нефть» объявила о готовности к отключению от системы SWIFT
«Газпром нефть», почти 100 процентов которой принадлежит крупнейшей газовой монополии «Газпрому», заявила о переходе на систему передачи финансовых сообщений Центробанка России.
Отмечается, что отечественный аналог SWIFT обойдется компании дешевле и поможет сократить издержки, сообщает «Царьград».
Ранее стало известно, что компанию Microsoft могут попросить покинуть Россию из-за ограничений, наложенных властями США на «Лабораторию Касперского».БизнесПромышленностьЭнергетика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым