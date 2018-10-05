На заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся пуск новых печей пиролиза

Фото: Олег Тихонов

На заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» ввели в эксплуатацию две новые печи пиролиза типа SRT-VI. Их строительство было проведено в рамках программы модернизации и наращивания мощности производств, сообщает пресс-служба предприятия.

Основное преимущество нового оборудования – это его энергоэффективность и экологическая безопасность. Также их внедрение позволит сократить потребление топливного газа и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.

Всего в настоящее время на заводе этилена установлено 18 печей пиролиза: 11 из них находятся в работе, остальные – в резерве. Две новые печи типа SRT-VI смогут заменить 4 старые, поскольку обладают более высокой мощностью и селективностью. Устройство данных печей позволяет увеличить выход целевых продуктов – этилена, пропилена, бензола и вырабатывать кондиционный пар сверхвысокого давления.