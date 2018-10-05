Уроженец Перми оказался одним из обвиняемых Минюстом США в международных кибератаках

Фото: скриншот

Одним из высланных из Нидерландов россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия, оказался уроженец Перми Алексей Минин.

Согласно документам, опубликованным голландским порталом NOS со ссылкой на Минобороны страны, Минин родился 27 мая 1972 года в Пермской области. По версии ведомства, он отвечал за «разведывательную поддержку», скрываясь под должностью киберспециалиста.

Напомним, власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Позже были обнародовали их имена.

Военное ведомство Нидерландов также обвинило сотрудников ГРУ России в попытке украсть данные международного расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.



