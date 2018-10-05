Уфимская «Агидель» проведет мастер-класс во Всемирный женский хоккейный уикенд

В выходные 6 и 7 октября по всему миру будет проходить Всемирный женский хоккейный уикенд. Каждый год его организацию во всех странах инициирует Международная федерация хоккея (IIHF).

Уфимская «Агидель», как и в прошлом году, в рамках популяризации женского хоккея проведет мастер-класс для всех представительниц прекрасной половины человечества, сообщает пресс-служба уфимскго клуба.

Для участия в мероприятии приглашаются желающие из всех городов и районов Республики Башкортостан. Мастер-класс пройдет 7 октября на малой арене Дворца спорта (ул. Р. Зорге, 41), начало в 14.45 по уфимскому времени.

В рамках мероприятия помимо мастер-класса профессиональные хоккеистки расскажут о секретах своего мастерства, раздадут автографы, а также подарят всем участникам памятные призы.