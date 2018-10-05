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«Уфа» сыграет в белом против «Арсенала», соперник — в красном

13:36, 05.10.2018
«Уфа» сыграет в белом против «Арсенала», соперник — в красном
Фото: arsenaltula.ru

Определилась игровая форма «Арсенала» и «Уфы», в которой они сегодня, 5 октября, выйдут на поле стадиона в Туле в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба уфимской команды. Уфимцы сыграют в белой форме (вратарь в желтой), футболисты из Тулы выйдут в форме красного цвета (вратарь — в синей).

Команды соседствуют в турнирной таблице — у «Арсенала» 9 очков, у «Уфы» 8. В матчах прошлого тура уфимцы дома обыграли «Енисей» — 2:1, а туляки в Екатеринбурге уступили «Уралу» с тем же счетом.

Матч начнется в 21.30 по уфимскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч Премьер».

СпортФутбол Башкортостан
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