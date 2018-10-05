Суд присяжных не будет рассматривать дело о наркотаране полицейского авто

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Обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского и уничтожении служебного авто ДПС казанец Артур Сатрутдинов отказался от суда присяжных. Об отзыве своего ходатайства он заявил сегодня на предварительном слушании в Верховном суде РТ, передает журналист «Реального времени».

Напомним, водитель BMW Сатрутдинов был задержан 27 апреля после погони, которая закончилась тараном полицейской машины, пытавшейся заблокировать проезд нарушителю. Один полицейский погиб, второй был ранен. По версии следствия, за руль гонщик сел в состоянии наркотического опьянения.

Как выяснило «Реальное время», на месте погибшего и раненого сотрудника полиции могли оказаться их коллеги из УАЗа. Подробнее — в репортаже.

