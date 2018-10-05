Власти РТ направят 123 млн рублей на благоустройство береговой линии отеля «Кул Гали» в Болгаре

ГИСУ РТ потратит 123 млн рублей из республиканского бюджета на благоустройство береговой линии гостиничного комплекса «Кул Гали» в Болгаре.

Тем же тендером выделяются деньги на строительство Парка Победы в поселке Октябрьское Зеленодольского района (14 млн рублей) и создание инфраструктуры для проведения Сабантуя в Апастово (15 млн рублей).

Аукцион по выбору победителя пройдет 22 октября. Работы по всем трем объектам должны быть завершены до 30 июня 2019 года.

Напомним, что «Кул Гали» за пределами Болгарского городища начали строить весной 2015 года. В мае 2018 года он был отстроен на 90%. В отеле предусмотрены spa-комплекс, парковка на 220 мест. Особенность проекта — воссозданная историческая баня, аналог Белой Палаты XIV века.