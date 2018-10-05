Первое заседание суда по делу о нападении на пермскую школу пройдет 12 октября

Первое судебное заседание по уголовному делу о нападении на пермскую школу №127 состоится 12 октября.

На заседании будет решаться вопрос о выборе меры пресечения для одного из обвиняемых. На данный момент подросток находится в СИЗО. По информации «Коммерсанта», сторона обвинения будет настаивать на продлении заключения под стражей.

Добавим, ранее второй подросток был признан невменяемым. В ближайшее время он будет направлен в краевую психиатрическую больницу. Если суд сочтет, что в момент нападения пермяк действительно был невменяемым, то, скорее всего, его отправят в стационар для лечения.

Напомним, 5 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.