Напавший на пермскую школу подросток признан невменяемым

Подросток, напавший в Перми на учеников и преподавателя школы №127 в январе этого года, признан невменяемым.

В ближайшее время он будет направлен в краевую психиатрическую больницу. Если суд сочтет, что в момент нападения пермяк действительно был невменяемым, то, скорее всего, его отправят в стационар для лечения, рассказал «Коммерсанту» знакомый с ситуацией источник.

Второй фигурант дела признан вменяемым. Подросток обвиняется по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. На данный момент он находится в СИЗО — ранее ему продлили арест на два месяца.

Стоит отметить, что предварительное следствие уже завершено. Представители подростков знакомятся с материалами дела.

Напомним, 5 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.