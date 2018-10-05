Детский лагерь в Пермском крае оштрафовали за сброс сточных вод в Воткинское водохранилище

Суд оштрафовал детский лагерь «Новое поколение» за сброс сточных вод в Воткинское водохранилище.

Ранее специалистами службы по надзору в сфере природопользования была проведена проверка, где были выявлены факты сброса сточных вод без разрешения на пользование объекта.

Пермский районный суд признал «Новое поколение» виновным в совершении административного правонарушения. Защитник организации обратился в краевой суд с жалобой, в которой просил отменить решение, ссылаясь на то, что акт осмотра и приложенные к нему документы и фотографии составлены с нарушением действующего законодательства без участия понятых и представителя юридического лица.

Однако краевой суд оставил постановление нижестоящей инстанции в силе. В итоге сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки молкомбинатом в Пермском крае.