Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки молкомбинатом в Пермском крае

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Юговским молкомбинатом.

По информации надзорного ведомства, река Китенка и ее левый приток в поселке Юг Пермского района загрязняются сточными водами ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», содержащими биологические и химические вещества. Специалисты взяли пробы воды, которые подтвердили данный факт.

Устранение нарушений и ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха.