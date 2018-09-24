Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки молкомбинатом в Пермском крае
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Юговским молкомбинатом.
По информации надзорного ведомства, река Китенка и ее левый приток в поселке Юг Пермского района загрязняются сточными водами ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», содержащими биологические и химические вещества. Специалисты взяли пробы воды, которые подтвердили данный факт.
Устранение нарушений и ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее в мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха.Общество
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