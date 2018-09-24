Новости общества

16:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки молкомбинатом в Пермском крае

15:45, 24.09.2018
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки молкомбинатом в Пермском крае
Фото: pixabay.com

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Юговским молкомбинатом.

По информации надзорного ведомства, река Китенка и ее левый приток в поселке Юг Пермского района загрязняются сточными водами ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», содержащими биологические и химические вещества. Специалисты взяли пробы воды, которые подтвердили данный факт.

Устранение нарушений и ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты