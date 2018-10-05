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Промышленность

«Газпром» и «Роскосмос» могут начать совместное производство космических аппаратов

11:15, 05.10.2018

«Газпром» и «Роскосмос» создадут рабочую группу, которая изучит возможность совместного производства космических аппаратов.

Договор был подписан предправления энергетической компании Виталием Маркеловым и замгендиректора госкорпорации Михаилом Хайловым на VIII Петербургском газовом форуме.

«Стороны договорились рассмотреть возможность участия «Роскосмоса» в проекте «Газпрома» по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области», — сообщает пресс-служба «Газпрома».

Напомним, российские предприятия ранее приступили к серийному производству гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», созданных в рамках укрепления военной безопасности России.

ПромышленностьМашиностроение
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