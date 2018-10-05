Пермский край получит из федерального бюджета 2,4 млрд рублей

Объем федеральных дотаций в бюджет Пермского края составит 2,4 млрд рублей. Цифра приводится в проекте бюджета РФ на 2019—2021 годы.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект регионального бюджета на три года без учета федеральной субсидии. По плану в регионе в 2019 году доходы рассчитаны в размере 116,1 млрд рублей, расходы — 122,3 млрд рублей. Дефицит — 6,2 млрд рублей.

Добавим, в прошедшем году дотации Пермскому краю составили 2,1 млрд рублей. До этого показатель был выше и равнялся 4,8 млрд рублей.

Напомним, в июле этого года Пермскому краю выделили 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.