Минюст США разместил фотографии обвиняемых в кибератаках россиян

Министерство юстиции Соединенных Штатов опубликовало фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян.

На сайте ведомства размещен пост с надписью: «Разыскиваются ФБР». В нем содержатся фотографии семерых граждан России.

Среди них значатся Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Алексей Минин, Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Иван Ермаков. В ведомстве утверждают, что все они являются «сотрудниками ГРУ».



Накануне Министерство юстиции США предъявило обвинения семи россиянам в кибератаках. В обвинительном заключении сказано, что их целью были Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд и Международная федерация футбола (FIFA).