АСВ не смогло оспорить расторжение договоров поручительства «Татфондбанка» с «Адонисом»

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло добиться признания недействительной сделки между банком и АО «Адонис».

Речь идет о расторжении двух договоров поручительства, заключенных между «Татфондбанком» и АО «Адонис» в июне и июле 2016 года, говорится в сообщении АСВ.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано.

Кроме того, постановлением Арбитражного суда Поволжского округа удовлетворено заявление АСВ о признании недействительной сделки «Татфонданка и ООО «Клинико-диагностический центр «Авиценна». В результате восстановлены обязательства компании перед банком по кредитному договору в размере 4,7 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд РТ частичноудовлетворил требования конкурсного управляющего «Татфондбанка» и восстановил задолженность ООО «Роял Тайм Групп» в размере около 287 млн рублей.