Транспортная прокуратура потребовала у фирмы из Челнов 10 млн рублей за непоставленную одежду из Австралии

Камская транспортная прокуратура обратилась в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан с заявлением об обязании фирмы из Челнов вернуть в Россию 9,8 млн рублей.

В ходе проверки установлено, что фирма, зарегистрированная в Набережных Челнах, в 2016 году заключила контракты с компанией из Австралии на поставку партии одежды и перевела около 10 млн рублей.



При этом в базах данных ФТС России информация об исполнении контрактов отсутствует.

«Обязанность по возврату денежных средств за неввезенные в Российскую Федерацию товары по заключенным контрактам в установленный ими срок не исполнена», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.