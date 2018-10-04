Медведев назначил Алексея Семенова замминистра транспорта РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем министра транспорта России Алексея Семенова.
«Назначить Семенова Алексея Константиновича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе на сайте правительства.
Добавим, что с 2009 года Семенов занимал должность директора департамента программ развития в Министерстве транспорта РФ.
Ранее стало известно, что заместитель министра транспорта Алан Лушников уходит в отставку ради выступлений в составе рок-группы Ctrlband, где он является фронтменом.ОбществоВласть
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