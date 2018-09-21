Замглавы Минтранса РФ покинет пост ради выступлений в составе рок-группы

Заместитель министра транспорта Алан Лушников уходит в отставку ради выступлений в составе рок-группы Ctrlband, где является фронтменом.



«Да, я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Это предложение внесено, но еще не подписано», — сказал он. Лушников занимал эту должность с февраля 2017 года, курируя железнодорожный транспорт.



Отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, замминистра ответил: «Петь», пишет РБК.



Напомним, что в этом году в Минтрансе сменился руководитель — с мая им является Евгений Дитрих.