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Замглавы Минтранса РФ покинет пост ради выступлений в составе рок-группы

21:54, 21.09.2018
Замглавы Минтранса РФ покинет пост ради выступлений в составе рок-группы
Фото: pixabay.com

Заместитель министра транспорта Алан Лушников уходит в отставку ради выступлений в составе рок-группы Ctrlband, где является фронтменом.

«Да, я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Это предложение внесено, но еще не подписано», — сказал он. Лушников занимал эту должность с февраля 2017 года, курируя железнодорожный транспорт.

Отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, замминистра ответил: «Петь», пишет РБК.

Напомним, что в этом году в Минтрансе сменился руководитель — с мая им является Евгений Дитрих.

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