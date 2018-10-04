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В России планируют создать фонд русской Америки с участием Стивена Сигала

20:34, 04.10.2018
В России планируют создать фонд русской Америки с участием Стивена Сигала
Фото: kremlin.ru

Министерство иностранных дел России планирует создать специализированный фонд русской Америки и намерено привлечь к этому американского актера Стивена Сигала.

«Мы рассматриваем вопрос создания при МИД РФ специализированного фонда русской Америки, который оказывал бы целевую поддержку совместным проектам в области сохранения наследия, взаимодействуя с компаниями-спонсорами и другими грантодающими структурами», — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, также рассматривается вопрос создания новых музейных комплексов в Форт Россе, в Форт Ванкувере и на Гавайях, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

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