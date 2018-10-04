В России планируют создать фонд русской Америки с участием Стивена Сигала
Министерство иностранных дел России планирует создать специализированный фонд русской Америки и намерено привлечь к этому американского актера Стивена Сигала.
«Мы рассматриваем вопрос создания при МИД РФ специализированного фонда русской Америки, который оказывал бы целевую поддержку совместным проектам в области сохранения наследия, взаимодействуя с компаниями-спонсорами и другими грантодающими структурами», — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, также рассматривается вопрос создания новых музейных комплексов в Форт Россе, в Форт Ванкувере и на Гавайях, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым