Полиция из-за угроз взрывов проверила 222 станции метро в Москве

Полицейские и сотрудники ФСБ проверили 222 станции Московского метрополитена из-за звонков с угрозами взрывов.



Правоохранительные органы 3 октября получили сообщение от анонима с требованием перечислить 500 тыс. украинских гривен. В случае невыполнения требований мужчина угрожал устроить массовые теракты в метро Москвы, передает News.ru со ссылкой на источник.

Через час правоохранители получили еще одно послание с похожими угрозами. Женщина сообщила, что располагает сведениями о группе боевиков в Химках, которые намерены якобы устроить теракты.



Отмечается, что к операции по проверке 222 станций метро были привлечены 609 сотрудников полиции. В итоге силовики не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Ранее сотрудников Верховного суда РФ эвакуировали из здания после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва.