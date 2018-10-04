«Лада» обыграла усть-каменогорское «Торпедо» в день рождения Емелина

Накануне тольяттинская «Лада» обыграла усть-каменогорское «Торпедо» в домашних стенах в очередном матче Высшей хоккейной лиги — 4:1. Игра прошла в день рождения главного тренера команды Анатолия Емелина.

Главный тренер «Торпедо» Мисхат Фахрутдинов отметил, что его команда не смогла настроиться должным образом:

— Соперник использовал наши ошибки – пропустили легкие голы, отсюда у игроков падает настроение и начинается непонятная игра. Но поднимать настроение они должны сами. Очень много ошибок допустили в этой поездке. Нет организованности.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин был краток:

— Спасибо ребятам за сегодняшний подарок – молодцы. Готовимся к следующей игре.



