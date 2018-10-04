«Уфа-молодежная» потерпела очередное крупное поражение
В очередном матче молодежного первенства команд российской футбольной Премьер-лиги «Уфа-молодежная» потерпела десятое подряд поражение. Счет в поединке с тульским «Арсеналом-молодежным» — 0:6.
Голы в составе «оружейников» забили: Даниил Хлусевич (4, с пенальти, 1:0; 10, 2:0), Артем Максименко (25, 3:0), Гурам Аджоев (45, 4:0), Алексей Родинков (74, 5:0), Джамшед Максумов (81, 6:0).
Это девятое «сухое» поражение уфимской «молодежки».
Уфимская команда на последнем месте с разницей мячей «минус 40» — 1:41.
Матч главных команд «Арсенала» и «Уфы» состоится 5 октября на стадионе «Арсенал». Встреча начнется в 21.30 уфимского времени (19.30 мск).
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