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Минниханов выложил фотографию с Воробьевым и Кадыровым в Грозном

16:40, 04.10.2018
Минниханов выложил фотографию с Воробьевым и Кадыровым в Грозном
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Грозном.

Пользователи Instagram в комментариях под снимком предположили, что Минниханов примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию столицы Чечни.

Ранее сегодня Минниханов встретился председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в рамках VIII Петербургского международного газового форума.

ОбществоВласть Татарстан
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