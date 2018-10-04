Минниханов обсудил с главой «Газпрома» развитие газовой инфраструктуры Татарстана
Президент Татарстан Рустам Минниханов встретился председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером сегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума. Во встрече принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.
Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием газовой инфраструктуры республики, обсудили дальнейшую работу по совместным проектам. Также на встрече поднимались вопросы расширения рынка газомоторного топлива, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее Минниханов и Миллер подписали «дорожную карту» о взаимодействии.ОбществоВласть Татарстан
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