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Минниханов обсудил с главой «Газпрома» развитие газовой инфраструктуры Татарстана

13:18, 04.10.2018
Минниханов обсудил с главой «Газпрома» развитие газовой инфраструктуры Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстан Рустам Минниханов встретился председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером сегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума. Во встрече принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием газовой инфраструктуры республики, обсудили дальнейшую работу по совместным проектам. Также на встрече поднимались вопросы расширения рынка газомоторного топлива, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов и Миллер подписали «дорожную карту» о взаимодействии.

ОбществоВласть Татарстан
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