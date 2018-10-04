Суд признал незаконным арест Павликовой по делу «Нового величия»
Московский городской суд признал незаконным арест Анны Павликовой по делу «Нового величия».
Дорогомиловский суд Москвы поместил Павликову под арест 16 марта необоснованно и незаконно, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Павликовой Ольгу Карлову.
Из-за нахождения под стражей состояние здоровья обвиняемой резко ухудшилось.
Напомним, в сентябре Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой.Происшествия
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