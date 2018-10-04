Новости происшествий

17:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд признал незаконным арест Павликовой по делу «Нового величия»

15:39, 04.10.2018
Суд признал незаконным арест Павликовой по делу «Нового величия»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский городской суд признал незаконным арест Анны Павликовой по делу «Нового величия».

Дорогомиловский суд Москвы поместил Павликову под арест 16 марта необоснованно и незаконно, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Павликовой Ольгу Карлову.

Из-за нахождения под стражей состояние здоровья обвиняемой резко ухудшилось.

Напомним, в сентябре Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты