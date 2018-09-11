Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой

Во время заседания Дубовик и Павликова попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем, передают «Ведомости».

«В нашей поликлинике главврач испугался. Мы целый час сидели и объясняли, что она еще не осуждена. И даже в частные клиники мы не можем сейчас обратиться, там тоже трудности», — пояснил он.

Отмечается, что судья разрешила девушкам совершать прогулки около дома с 13 до 15 часов дня.

Ранее суд в Москве отпустил Дубовик из СИЗО под домашний арест.