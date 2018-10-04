Ульяновская таможня пополнила федеральный бюджет на 2,8 млрд рублей

С начала 2018 года Ульяновская таможня пополнила государственную казну на 2,8 млрд рублей.

За минувший сентябрь было перечислено более 683 млн рублей. Показатель в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможенные платежи по импорту составили 680,19 млн рублей, таможенные сборы – 3,22 млн рублей, утилизационный сбор – 360 тысяч рублей, штрафы –7,9 тысяч рублей, прочие неналоговые доходы – 120 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, основный вклад в перечисленные таможенные платежи оказал ввоз и оформление на территории Ульяновска компонентов и оборудования для ветрогенераторов.

Напомним, ранее таможня в Оренбурге пресекла ввоз в Россию подделок на 53 миллиона рублей.