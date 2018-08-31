Оренбургская таможня пресекла ввоз в Россию подделок на 53 миллиона рублей
Оренбургская таможня начала административное производство по факту незаконного использования известных товарных знаков.
По данным ведомства, сотрудники таможни на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» остановили грузовик, в котором были обнаружены поддельные товары народного потребления. Среди них — ремни с маркировкой Gucci, Versace, Armani, аксессуары для электронных устройств Apple, Samsung, Philips и многое другое.
По заявлениям правообладателей 17 товарных знаков, выявленные товары являются контрафактными. Общий ущерб составил 53 млн рублей.
Напомним, ранее на границе Оренбуржья изъяли контрафакт с символикой ЧМ-2018.Общество
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