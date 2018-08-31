Новости общества

17:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Оренбургская таможня пресекла ввоз в Россию подделок на 53 миллиона рублей

16:10, 31.08.2018
Оренбургская таможня пресекла ввоз в Россию подделок на 53 миллиона рублей
Фото: ptu.customs.ru

Оренбургская таможня начала административное производство по факту незаконного использования известных товарных знаков.

По данным ведомства, сотрудники таможни на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» остановили грузовик, в котором были обнаружены поддельные товары народного потребления. Среди них — ремни с маркировкой Gucci, Versace, Armani, аксессуары для электронных устройств Apple, Samsung, Philips и многое другое.

По заявлениям правообладателей 17 товарных знаков, выявленные товары являются контрафактными. Общий ущерб составил 53 млн рублей.

Напомним, ранее на границе Оренбуржья изъяли контрафакт с символикой ЧМ-2018.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты