Власти Татарстана установили норматив затрат на лечение онкобольных

Впервые в системе обязательного медицинского страхования установлен среднедушевой норматив на лечение окнобольных. В 2019 году он составит 70 тыс. рублей на одного застрахованного.

Если в этом году в фонде обязательного медицинского страхования на онкологическую помощь предусмотрено 2,8 млрд рублей, то в будущем эта сумма вырастет до 4,3 млрд рублей, сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания комитета по соцполитике Госсовета Татарстана.

Как сообщил представитель территориального отделения ФОМС на заседании комитета, норматив позволит оказывать высококачественную химиотерапевтическую помощь.

Ранее власти Татарстана утвердили нормативы затрат на вытрезвители.

