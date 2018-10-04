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Власти Татарстана установили норматив затрат на лечение онкобольных

14:55, 04.10.2018 1
Власти Татарстана установили норматив затрат на лечение онкобольных
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Впервые в системе обязательного медицинского страхования установлен среднедушевой норматив на лечение окнобольных. В 2019 году он составит 70 тыс. рублей на одного застрахованного.

Если в этом году в фонде обязательного медицинского страхования на онкологическую помощь предусмотрено 2,8 млрд рублей, то в будущем эта сумма вырастет до 4,3 млрд рублей, сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания комитета по соцполитике Госсовета Татарстана.

Как сообщил представитель территориального отделения ФОМС на заседании комитета, норматив позволит оказывать высококачественную химиотерапевтическую помощь.

Ранее власти Татарстана утвердили нормативы затрат на вытрезвители.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    скоро онкобольные как в США будут иски подавать к загрязнителям природы
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