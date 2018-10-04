Верзилова лечили в клинике, где нет специалистов по ядам — СМИ
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов лечился от отравления в немецкой клинике, где нет специалистов по ядам.
Токсикологического отделения в клинике «Шарите» нет, а врач Кай-Уве Экардт, делавший прогнозы по состоянию Верзилова, является заведующим нефрологическим отделением (почечные заболевания).
«Почему пациента с «химотравлением» госпитализировали не в профильный госпиталь, сотрудники клиники отказались говорить. Как и о том, где именно проводили «токсикологическое исследование больного». В любом случае, последняя экспертиза никаких ответов не дала», — пишет «Политика сегодня».
Отмечается, что Верзилов обследовался в международном отделении, которое позволяет не сообщать о постояльцах в единую систему учета пациентов. По данным источника, данных о российском пациенте в базе единой системы учета нет.
Ранее Верзилов заявил, что за его отравлением стоят российские спецслужбы. Врачи клиники Charite установить причину отравления не смогли.Происшествия
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