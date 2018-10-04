Самарский аэропорт приостановил вылеты в Турцию авиакомпании Atlasglobal Airlines

Международный аэропорт Курумоч в Самаре с 4 октября прекратил обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines.

Причиной разрыва сотрудничества стали долги перевозчика за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов. Компания не выполнила ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом.

Добавим, Atlasglobal Airlines выполняет перелеты в Анталью и Даламан. В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажирам, которые приобрели билеты на данные рейсы перевозчика, необходимо обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.

Напомним, авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород.